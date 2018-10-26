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Томские нефтяники взяли медали всех достоинств на конкурсе профмастерства «Роснефти»

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На 14-м корпоративном конкурсе профессионального мастерства компании «Роснефть» сотрудники АО «Томскнефть» ВНК в очередной раз завоевали награды всех достоинств.

Работники нефтегазодобывающего предприятия участвуют в смотре профессионального мастерства с 2007 года, и не было такого, чтобы они возвращались с состязаний без наград. Это не просто тенденция, а уже устоявшаяся традиция.

В этом году конкурс «Лучший про профессии» прошел в Краснодаре. Всего было представлено 27 номинаций, в которых за титул чемпиона боролись около 950 участников из 105 дочерних обществ «Роснефти». Все они прошли конкурсный отбор на уровне своих предприятий, где победили.

В финальных соревнованиях «Томскнефть» представляли 11 сотрудников. Команда прошла многомесячную многоуровневую теоретическую и практическую подготовку. С ней работала большая группа высококвалифицированных специалистов.

Право называться лучшими конкурсанты отстаивали в ходе двух этапов. Теоретический проходил в виде теста из сорока вопросов по специальности, промышленной, пожарной и экологической безопасности, оказанию первой медицинской помощи. На практике участники демонстрировали безукоризненное выполнение технологических операций. Им нужно было четко и быстро сделать свою работу с соблюдением всех требований промышленной безопасности. Геологи и технологи решали инженерные задачи.

По итогам корпоративного конкурса у сотрудников «Томскнефти» четыре призовых места. Геолог Ольга Санина в своей номинации стала третьей. «Бронзу» завоевал и трубопроводчик линейный Игорь Калинин. Электрогазосварщик Ильгиз Арсланов поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Победителем соревнований профессионалов и лучшим оператором по добыче нефти и газа компании «Роснефть» признан Иван Мурачев.

Но на этом награды не заканчиваются. В номинации «За безопасный труд», впервые включенной в программу конкурса, победу одержали пять представителей «Томскнефти»: слесарь по ремонту технологических установок Александр Пахомов, слесарь-ремонтник Евгений Овсянников, электрогазосварщик Ильгиз Арсланов, геолог Ольга Санина, ведущий технолог Алексей Иванов

С каждым годом финалисты конкурса совершенствуют свои профессиональные навыки, поэтому борьба становится острее. Но томские нефтяники, несмотря на растущую конкуренцию, всегда чувствуют себя уверенно.

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