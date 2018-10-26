В Томске завершили восстановление Гоголевского дома

26 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске завершили восстановление Гоголевского дома по адресу Набережная реки Ушайки, 20. Официальное открытие здания состоится 1 ноября, сообщила «Томскому Обзору» администратор суда Юлия Пушкарева.

После ремонта здесь разместится административная коллегия Арбитражного суда Томской области.

Активные ремонтные работы в Гоголевском доме проводились с октября 2016 года, рассказала Юлия Пушкарева. За это время удалось полностью восстановить инженерные сети и присоединить новые, был укреплен фундамент и заделаны крупные щели в стенах.

Кроме того, старые железные перекрытия, сделанные не по проекту, очень сильно утяжеляли конструкцию здания и давили на нее. Их пришлось полностью заменить, тем самым сняв нагрузку со стен. Внутри была сделана небольшая перепланировка: специально под нужды арбитражного суда большой холл и рекреация были разделены стенами из гипсокартона.

Также, по словам Пушкаревой, все работы проводились под надзором комитета по охране объектов культурного наследия. Каждое внесенное изменение в планировке и реставрация фасадов согласовывалась с представителями комитета.

Напомним, в 2012 году на 19-м Собрании Думы Города Томска было принято решение о передаче здания на Набережной р. Ушайки, 20 Седьмому арбитражному апелляционному суду.

Вопрос в повестку дня внес тогдашний мэр Томска Николай Николайчук. «Он попросил депутатов с пониманием отнестись к судьбе исторического здания, капитальный ремонт которого невозможно провести по причине недостатка средств. По оценкам специалистов, ремонт здания потребует не менее полумиллиарда рублей», — говорилось в сообщении пресс-службы Думы.

На встрече руководства суда, мэра и губернатора была достигнута договоренность о том, что город передаст здание в федеральную собственность, а область выделит 100 млн. руб. на ремонт бывшей школы № 59, куда планировалось перевести гуманитарный лицей.

Томский бизнесмен, на тот момент депутат городской Думы и лицеист первого выпуска Тимур Хисматуллин, выступая на собрании Думы, отмечал: «Это уникальное здание. Я прошу вас, коллеги, поддержать предложение: тогда у нас появится шанс не только спасти, но восстановить удивительные детали декора и отделки помещений. Думаю, главное — сохранить для наших детей этот образец каменного зодчества».

Позднее здание перешло под управление Арбитражного суда Томской области.

Подробнее об истории Гоголевского дома читайте в нашем обзоре:

Кирпичное здание на Набережной реки Ушайки, 20 было построено в 1905 году по проекту архитектора Петра Федоровского. Здание, открытое в год 50-летия со дня смерти великого русского писателя, назвали Гоголевским домом. Именно таким образом — открытием в центре города крупного доступного учебного заведения — увековечить память Гоголя предложил гласный городской Думы Алексей Макушин. В здании расположились женская профессиональная школа, курсы и другие учебные заведения. После революции — сибирская школа ФИЗО и школа №6. В войну в здании располагался эвакуированный завод им. Дзержинского Наркомата вооружения № 353 из г. Изюм Харьковской области. В послевоенные годы в здании работали школа №9 и учебно-производственный комбинат Советского района. В 1990-е — Гуманитарный лицей. С середины 2000-х здание было заброшено.

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