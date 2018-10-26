Томские нефтяники приняли участие в конференции «Роснефти» (ФОТО)

26 октября 2018 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова прошла 13-я межрегиональная научно-техническая конференция молодых специалистов «Роснефти». В числе 350 участников из 73 дочерних обществ компании свои технические разработки представили пять сотрудников «Томскнефти».

Лаборант химического анализа Елена Сидорова выбрала тему «Замена метода при проведении хлорорганических соединений в товарной нефти». Ведущий геолог Артем Блошкин на профильной секции защищал свою идею применения каротажа во время бурения на скважинах «Томскнефти». Специалист отдела по промышленной безопасности Вера Шкурапет предложила технологию, обеспечивающую экологическую безопасность и предотвращение аварийных разливов нефти на переходах через водные объекты. Специалисты по персоналу Владислава Тян и Наталья Феклина представили совместную идею «Внедрение личного кабинета работника и информационных киосков как средства коммуникации».

Как правило, на конференции такого уровня побеждают проекты, которые уже реализуются на производстве, запатентованы или находятся на стадии получения патента. Разработки стрежевчан еще не достигли такого уровня, поэтому, хотя и были оценены по достоинству, призовых мест не заняли.

«Выступили мы достойно. Грамотно составили презентации, уверенно их защитили, компетентно ответили на вопросы жюри. Одним словом, боролись на равных с победителями», — отметила участница конференции Вера Шкурапет.

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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