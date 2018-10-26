В Северске рабочий погиб во время обрушения котлована

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

В минувшую среду, 24 октября, в Северске при производстве работ погиб рабочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел на пр.Коммунистическом в районе ТЦ «Руслан». Здесь во время углубления строительного котлована осыпался грунт и разрушилась часть асфальто-бетонного покрытия. В результате находившийся в котловане рабочий получил смертельные травмы.

По данному факту проводится проверка. В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, установлены и опрошены лица, принимавшие участие в производстве работ, а также индивидуальный предприниматель — организатор производства работ и арендатор — заказчик производства работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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