Четыре тысячи школьников посетили предприятия Томской области в рамках «Недели без турникетов»

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2018 // Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

На минувшей неделе, с 15 по 21 октября, 4 тыс. школьников посетили предприятия Томской области в рамках акции «Неделя без турникетов», которая проходила во всех муниципальных образованиях региона. В 2018 году число участников акции в два раза превысило прошлый год, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

Основная идея акции — интерактивное знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий. В ходе «Недели без турникетов» участникам показали рабочие места, условия работы, а также рассказали о возможностях трудоустройства в организации.

В рамках «недели» прошло 200 экскурсий в 127 крупнейших предприятий региона: ООО «Манотомь», ООО АПК «Чернышевский, ООО «Артлайф», АО «Сибкабель», ОАО «Томское пиво», АО «Томскнефть ВНК», АО «ЭлеСи», ООО «Газпромнефть-Восток», АО НПФ «Микран», ООО «Томскнефтехим» и другие.

Кроме того, в рамках акции были организованы тематические профориентационные мероприятия, такие как мастер-классы, профориентационные игры, встречи с успешными работниками предприятий и родительские собрания. Службой занятости населения Томской области была разработана специальная инструкция для работодателей по экскурсиям и другим мероприятиям «недели». Мастер-классы от специалистов компаний посетили 1500 человек.

«Неделя без турникетов» проходит в регионе дважды в год — в апреле и в октябре — и является частью федерального профориентационного проекта «Работай в России!».

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