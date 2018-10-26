Председатель томского ТСЖ потратил деньги товарищества на оплату своих штрафов

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Председатель правления товарищества собственников жилья подозревается в растрате средств ТСЖ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в 2018 году подозреваемого оштрафовали за «воспрепятствование законной деятельности должностного лица, выполняющего надзорные функции» и «нарушение требований пожарной безопасности». Штраф наложили исполняющий обязанности главного государственного инспектора по пожарному надзору Советского района Томска и мировой судья судебного участка № 4 Советского судебного района. Штрафы подозреваемый погасил за счет денег, находящихся на расчетном счете ТСЖ.

По данному факту возбуждено три уголовных дела по ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Теперь подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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