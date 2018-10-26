Томский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание

26 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В воскресенье, 28 октября, на официальном сайте томского аэропорта будет опубликовано расписание движения самолетов в осенне-зимний период 2018-2019 годов, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Авиакомпании «Аэрофлот», «S7 Airlines» и «Уральские авиалинии» сохранят частоту полетов по направлению Томск-Москва, согласно осенне-зимнему расписанию, но незначительно изменят время прибытия и вылета.

Напомним, что с 17 октября авиакомпания «Победа» приступила к выполнению ежедневных рейсов в аэропорт Внуково. В осенне-зимний период рейсы из Томска будут выполняться в 06:30 (время местное).

Авиакомпании «S7 Airlines» сохранила частоту полетов на направлении Томск-Новосибирск согласно новому расписанию, но изменила график прибытия и вылета воздушных судов, что позволит сделать рейс существенно более удобным для пассажиров, отправляющихся вечерними рейсами из Новосибирска, например в Москву.

Сохранится рейс Томск-Казань. В осенне-зимний период он будет выполняться авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» два раза в неделю по вторникам и субботам. Со 2 ноября авиакомпания «РусЛайн» приступит к выполнению рейсов Томск-Екатеринбург с частотой вылетов два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Авиакомпания «СиЛА» продолжит выполнять регулярные рейсы Томск – Каргасок три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресениям. Согласно обновленному расписанию, продолжится выполнение рейсов Томск – Абакан, Томск – Барнаул.

Авиакомпания «NordStar» сохранит свою программу полетов, которая включает в себя ежедневные рейсы в Сургут (время вылета в 11:45) и Красноярск (время вылета 17:35).

В расписании международных рейсов сохранены направления прошлого года - Вьетнам (Нячанг), Таиланд (Пхукет). Чартерные рейсы продолжит выполнять авиакомпания «Роял Флайт».

С августа 2018 года авиакомпания «АЛРОСА» выполняет чартерные рейсы Томск- Санья (о.Хайнань). В зимний период полеты будут выполняться 1 раз в неделю по воскресеньям.

В рамках подготовительных работ к осенне-зимнему сезону аэропорт заказал дополнительную технику. С началом зимнего периода будет введен в эксплуатацию самоходный трап на автомобильном шасси и новый перронный низкопольный автобус. Для очистки взлетно-посадочной полосы и перрона во время выпадения сильных осадков приступит к работе новая снегоуборочная техника: 2 снегоуборочные машины на базе КАМАЗ и шнекоротер.

Службами авиапредприятия проведён комплекс профилактических мероприятий по подготовке наземного оборудования, средств механизации, зданий и сооружений в целях обеспечения их безотказной работы в зимний период.

В сообщении также отмечается, что персонал аэропорта прошёл периодическую подготовку, в том числе по особенностям работы в зимний период. Службы Аэропорта ТОМСК готовы к работе в осенне-зимний период с учётом всех необходимых требований к обслуживанию пассажиров, воздушных судов, багажа и груза.

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