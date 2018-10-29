Томичей приглашают на просмотр фильмов фестиваля научно-популярного кино «Science Short 2018»

29 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В воскресенье, 4 ноября, в Томске в рамках акции «Ночь искусств» в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО (пер.Нахановича, 3а) пройдет показ программы шестого фестиваля научно-популярного кино «Science Short 2018».

Как уточняют организаторы, основная цель фестиваля — это попытка поиска новых нестандартных подходов к созданию короткого метра и нового киноязыка. Фестиваль организован Информационным центром по атомной энергии и киноцентром «Синем» (Новосибирск). Формат фестиваля разработан на основе концепции киночемпионата «Скорофильм». В рамках фестиваля участникам необходимо за 5 дней создать короткометражный фильм на тему, в которой указываются конкретные предмет, фраза или действие для использования в фильме. Это ключевая информация сообщается участникам непосредственно перед стартом. За 5 дней авторам необходимо пройти все стадии кинопроизводства — от съемки до монтажа, озвучки и финальных титров. Участвовать могут любые съемочные команды разных возрастов и степени профессионализма. Конкурсные фильмы входят в программу фестиваля.

В программе показа — 11 короткометражных картин, вошедших в конкурсную программу: «Цельногенетический бобр» (Татьяна Кургина, Юлия Меркульева), «Теория невероятностей» (Сергей Владимиров), «Тыц!» (Тимур Галимов), «Момент истины» (Игорь Шукшин), «Через тернии» (Яна Фомина, Анастасия Харькова), «Зигмунд на кухне» (Антон Лопанин, Марина Щебетунова) и другие. А также 8 работ из вне конкурсной программы. Общий хронометраж показа — 1,5 часа.

Вход бесплатный, по регистрации. Начало в 16.00.

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