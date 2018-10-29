Сильный ветер на несколько часов оставил без света 15 тыс. жителей Томска

29 октября 2018 / Томский Обзор

Повреждение опоры линии электропередач произошло в ночь на понедельник на улице Енисейской в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Томская распределительная компания» (ТРК).

«В 01:20 (21:20 мск воскресенья) из-за сильного ветра оторвавшийся кусок крыши упал на опору ЛЭП, в результате чего опора накренилась, перегородив улицу. Одномоментно без электроснабжения осталось 15 тыс. человек», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в связи с инцидентом персонал ТРК перевели в особый режим работы, электроснабжение по резервным линиям удалось вернуть в 05:20 (01:20 мск).

«На данный момент проводятся подготовительные работы, организуется доставка резервной опоры к месту аварии. Убран разорвавшийся грозотрос, для чего пришлось перекрывать проспект Комсомольский», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что из-за сильного ветра специалисты компании не могут приступить к поднятию опоры, так как вышкой и краном работать при таких порывах ветра запрещено.

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