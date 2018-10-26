Двое пострадали при столкновении маршрутки и иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 29 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В субботу, 27 октября, в Томске столкнулись маршрутный ПАЗ и Nissan Tiida, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.55 на пересечении пр.Ленина и пер.1905 года. По предварительным данным, 32-летний водитель автобуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия травмы получили 18-летняя девушка-пассажир «маршрутки» и 33-летняя женщина-водитель легкового автомобиля.

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