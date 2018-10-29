Томские коммунальщики устраняют последствия штормового ветра

29 октября 2018 / Томский Обзор

В ночь на понедельник, 29 октября, в Томске были зафиксированы порывы ветра до 26 м/с, что привело к обрыву и провисанию проводов, падению деревьев и веток, повреждению нескольких кровель, сообщае тпресс-служба мэрии.

По словам заместителя директора ОДС Александра Живоглядова, первые сигналы начали поступать в Оперативно-дежурную службу около 23 часов. Были зафиксированы 4 случая обрыва проводов. В 1.12 пришла информация о том, что на пересечении ул. Енисейской и Шевченко в результате повреждения части кровли рядом стоящего здания накренилась опора ЛЭП. На место сразу выехала бригада ТРК и начались аварийно-восстановительные работы. Кроме того были зафиксированы 5 случаев падения деревьев. За ночь произошло 12 аварийных отключений электроснабжения, 1 аварийное снижение параметров теплоснабжения и ГВС, 1 аварийное отключение ХВС.

Мэр Томска поручил завершить работу по устранению последствий непогоды до конца дня. Сейчас службы ПАО «ТРК» ведут демонтаж оборванных проводов у накренившейся ЛЭП, в связи с чем перекрыт участок улицы Енисейской от пр. Комсомольского до ул. Шевченко. Томичей просят выбирать для движения другие маршруты.

Коммунальные службы по поручению мэра взяли под особый контроль уборку центральных магистралей – своевременно собрали и вывезли упавшие деревья, ветки, листву и мусор. В уборке города от последствий ночного усиления ветра задействованы около 30 единиц специализированной техники УМП «САХ» и порядка 130 человек на ручной уборке. Дворники УК и подрядные организации районных администраций убирают упавшие ветки во дворах и на парковках.

В течение дня по городу сохранится усиление ветра, в связи с этим томичам рекомендовано соблюдать меры личной безопасности.

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