Аварийные службы Томска продолжают усиленное дежурство

29 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томское «Спецавтохозяйство» вывело на уборку улиц в дневную смену 22 единицы техники, сформировав дополнительно 3 бригады для смета упавших веток и мусора с проезжей части. Еще 4 бригады в составе бункеровоза и грузчиков собирают ветки, сообщает пресс-служба мэрии.

В общей сложности на ручной уборке улично-дорожной сети задействовано 130 рабочих «Спецавтохозяйства» и других подрядчиков.

По данным на 12.00 ветки убраны с улиц Савиных, Артема, Усова, пр. Комсомольский. В настоящее время работы идут на ул. Советская.

Большая часть повреждений воздушных и кабельных линий электропередач уже устранена. «Горсети» направили на устранение порывов 19 бригад в составе 80 человек и 23 единиц техники.

Томская распределительная компания преступила к демонтажу аварийной опоры на пересечении ул. Енисейская и Шевченко. Сейчас на месте работают специалисты высоковольтной службы. Будет производиться демонтаж оборванных проводов, после чего приступят к уборке навалившейся на опору крыши.

Проезд по улице Енисейская запрещен и контролируется сотрудниками ГИБДД.

Из соображений безопасности граждан просят воздержаться от прохода по улице Енисейской и убрать припаркованные здесь авто.

В течение дня ветер может усилится вновь. Поэтому все городские аварийные службы продолжают усиленное дежурство.

Тэги/темы: