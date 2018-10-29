В Томске пройдет фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi

29 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

С 3 ноября в томской «Аэлите» (пр. Ленина, 78) стартуют показы фестиваля короткометражного кино Best Sci-Fi. Программа представит пять режиссерских взглядов на ближайшее будущее человечества, сообщают организаторы.

Как произойдет контакт с внеземным разумом? Можно ли перемещаться во времени и пространстве? Преодолеем ли мы тотальную зависимость от персональных гаджетов и социальных медиа или нас заменят виртуальные аватары? Сохранят ли важность человеческие взаимоотношения или мы окончательно перейдем в формат VR-жизни? Это только часть вопросов, которые перед собой ставят режиссеры программы «Best Sci-Fi». В поисках ответов и появились эти пять историй — с юмором, отсылками к классике научно-фантастического кино и любопытством к дивному миру завтрашнего дня.

Фильмы, вошедшие в программу, стали участниками и призерами таких фестивалей, как Dublin Sci-Fi Film Festival (Ирландия), Menton Fantasy Film Festival (Франция), LA Shorts Awards (США), Shanghai International Film Festival (Китай), New Renaissance Film Festival (Нидерланды), CinemAvvenire Film Festival (Италия) и другие.

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