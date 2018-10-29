Томский госуниверситет представил в Париже свою систему онлайн-обучения

29 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Директор ИДО и САЕ «Институт человека цифровой эпохи» ТГУ Галина Можаева представила университетскую систему онлайн-обучения на III международной конференции «Партнерство Франции и России: цифровая революция и инновационные технологии» в Париже. Как сообщает пресс-служба вуза, участниками форума стали крупные научно-образовательные центры России и Франции, активно использующие цифровые инструменты в обучении и создающие собственные продукты в сфере e-learning.

Своим опытом внедрения технологий смешанного обучения поделились представители ведущих французских и российских учебных заведений: Школы менеджмента Гренобля, Университета Авиньона, Центральной высшей школы Парижа, Томского государственного университета, ВШЭ, РАНХиГС.

«Главный тренд — это переход к смешанному обучению — сочетанию традиционных форм (аудиторных занятий) с массовыми открытыми онлайн-курсами (МООК). При этом внедрение цифровых технологий в образовательный процесс не всегда дает желаемый результат. Достигнуть высокого КПД можно только в том случае, если преподаватель умеет правильно выбрать МООК и грамотно встроить его в свой курс», — говорит Галина Можаева.

ТГУ начал развивать электронное обучение более 20 лет назад. У вуза более 60 собственных онлайн-курсов на крупнейших образовательных платформах, они активно используются при подготовке студентов и аспирантов вуза. Например, онлайн-курсы обязательны для магистрантов программ Digital Humanities. Все аспиранты осваивают «Историю и философию науки» при помощи одноименного онлайн-курса, разработанного в университете. Использование новой формы обучения привело к повышению успеваемости на 40%. Сейчас Томский госуниверситет тиражирует свой опыт внедрения МООК, помогает вузам Сибири внедрять цифровые технологии.

«Среди ключевых тем, которые обсуждались на конференции, — трансформация университетов России и Франции и подготовка кадров для цифровой экономики. Безусловно, эти процессы взаимосвязаны. „Цифра“ кардинально меняет мир — и образование. Появляется модель цифрового университета, который использует в обучении новые инструменты, что позволяет качественно улучшить подготовку. Впрочем, для подготовки кадров, которые необходимы стране для перехода к цифровой экономике, этого недостаточно», — продолжает Галина Можаева.

Чтобы решать задачу более эффективно, в ТГУ создан НОЦ «Институт передовых образовательных технологий» — площадка для исследований и создания новых образовательных технологий и продуктов, сочетающих возможности искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа больших данных. Это поможет «строить» в России университеты 3.0, обучать с широким использованием онлайн-курсов, симуляторов, VR-лабораторий и других цифровых решений.

Во время конференции Галина Можаева обсудила перспективы сотрудничества с президентом Цифрового университета экономики и управления AUNEGE Тьерри Гарро и директором по онлайн-обучению НИ ВШЭ Евгенией Кулик. Детально выстроить взаимодействие стороны планируют на конференции eStaRS, которая пройдет в Москве 5–6 декабря.

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