Энергетики устранили последствия штормового ветра в Томской области
29 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Сильный штормовой ветер в ночь на 29 октября спровоцировал аварии на электросетях в областном центре и четырех районах Томской области. Энергетики восстановили электроснабжение по всем поступившим заявкам, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В диспетчерскую «Горсетей» после урагана поступило более 30 обращений от жителей Томска на устранение неполадок.
Отключение электроэнергии коснулось и 6 369 жителей в 35 населенных пунктах Томского, Кожевниковского, Тегульдетского и Асиновского районов. Для устранения технологических нарушений на объектах «ТРК» были задействованы 23 бригады и 28 единиц техники.
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