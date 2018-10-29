Энергетики устранили последствия штормового ветра в Томской области

Томский Обзор / Фото: 29 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Сильный штормовой ветер в ночь на 29 октября спровоцировал аварии на электросетях в областном центре и четырех районах Томской области. Энергетики восстановили электроснабжение по всем поступившим заявкам, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В диспетчерскую «Горсетей» после урагана поступило более 30 обращений от жителей Томска на устранение неполадок.

Отключение электроэнергии коснулось и 6 369 жителей в 35 населенных пунктах Томского, Кожевниковского, Тегульдетского и Асиновского районов. Для устранения технологических нарушений на объектах «ТРК» были задействованы 23 бригады и 28 единиц техники.

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