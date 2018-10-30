Работникам обанкротившегося Томского завода измерительной аппаратуры выплатили 12 млн рублей

30 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Работникам обанкротившегося Томского завода измерительной аппаратуры перечислили долг по зарплате, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Долг предприятия составлял более 13 млн. рублей. Из них заработная плата – 12,1 млн. по 143 исполнительным производствам; страховые взносы, налоги, госпошлина на сумму 115 тыс. рублей; долги в пользу юридических лиц – 1,1 млн. рублей.

Это – текущая задолженность. Мораторная задолженность была передана конкурсному управляющему, так как в марте 2014 года в отношении ОАО «ТЗИА» введена процедура конкурсного производства.

Согласно закону, в случае, если организация признается банкротом, взысканием мораторной задолженности (задолженность, которая возникла до даты подачи заявления в суд о признании должника банкротом) занимается конкурсный управляющий. Судебные приставы вправе заниматься взысканием только текущих долгов. В этом случае снимают все аресты и работают только с одним (основным) счетом предприятия. С имуществом работает в этом случае конкурсный управляющий. Но, денежные средства, вырученные им в результате реализации арестованного имущества, поступают на основной счет.

Так, на прошедшей неделе на счет Межрайонного отдела судебных приставов поступили денежные средства, вырученные от реализации имущества завода. Суммы хватило для погашения долгов предприятия в полном объеме.

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