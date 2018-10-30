Томичам покажут метлу мясника и элегантное чудовище

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2018 // Фото: Vk.com/botsad_tomsk_tsu

В среду, 31 октября, в Сибирском ботаническом саду ТГУ, для гостей и жителей города пройдет страшно интересное мероприятие «Ночь никтогилофобии», организованное в честь приближающегося Хэллоуина.

Томичам предлагают эксклюзивное путешествие по ночным оранжереям, где гости смогут окунуться в атмосферу мистического леса, увидеть дерево и цветок смерти, метлу мясника, змеиную шкуру, элегантное чудовище и другие «шокирующие» растения. «Никтогилофобия – боязнь ночного леса вам обеспечена!!!» - обещают работники ботанического сада.

«Мы стараемся организовывать мероприятия, которые можно проводить каждый год. Для этого удобно использовать популярные праздники, такие как Хеллоуин. Именно этот праздник мы будем отмечать впервые. Крутость мероприятия в том, что это экопросвещение в новом формате, с целью новых знаний и экстремальных ощущений», - комментируют организаторы.

Посетить оранжерею можно будет как в обычной одежде, так и в тематическом костюме. Отмечается, что мероприятие не рекомендуется к посещению слабонервным людям.

Вход платный: 400 руб. - взрослый билет, 150 руб. - детский билет (12+). А также, для желающих пройти бесплатно, в группе Сибирского Ботанического Сада ВКонтакте проводится конкурс. Подведение итогов розыгрыша билетов состоится 31 октября в 15.00.

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