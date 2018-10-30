Специалисты томских IT-компаний разработали UX-хакатон для школьников

30 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Департамент труда и занятости населения

Хакатон для одиннадцатиклассников «Кодная тема» пройдет 3 ноября в рамках проекта IT-старт в инженерном центре АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск», сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

На хакатоне подростки будут проектировать интерфейсы устройств и приложений. Школьники создадут собственные баттл-пространства в различных сферах.

Также подростки посетят мастер-классы от специалистов IT-компаний ENBISYS и SibEDGE. Подросткам расскажут про UX-проектирование, взаимодействие с заказчиком, базовые принципы юзабилити, инструменты для создания прототипов.

По словам специалистов компаний, на хакатоне подростки познакомятся со всей цепочкой проектирования в сфере IT, заполнят техническую документацию, проведут анализ целевой аудитории проекта, будут взаимодействовать со специальным программами для создания "подвижных" макетов.

Напомним, служба занятости совместно с IT-компаниями запустила пилотный профориентационный сетевой проект для школьников - "IT-старт". Всего в нем принимают участие 280 подростков. Они ходят на экскурсии в томские IT-компании, посещают мастер-классы и принимают участие в разработке продуктов.

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