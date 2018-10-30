«Ростелеком» запустил еще две точки Wi-Fi в Томской области

30 октября 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил точки общественного доступа в интернет для жителей сел Лисица Верхнекетского района и Новые Ключи Чаинского района. Теперь жители могут пользоваться бесплатной связью по Wi-Fi с помощью мобильных телефонов или планшетов.

Беспроводной интернет в этих населенных пунктах оператор организовал по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН). Этими двумя селами «Ростелеком» завершил программу строительства волоконно-оптических линий связи 2018 года в рамках данного проекта. Общее количество населенных пунктов, которые обеспечены интернетом по технологии Wi-Fi в Томской области достигло 48.

В Новых Ключах общественная Wi-Fi точка установлена рядом с домом престарелых, зона действия сети в Лисице охватывает школу, детский сад и местную администрацию. Чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, нужно зарегистрироваться в Wi-Fi-сети Rostelecom_UUS при помощи SMS, учетной записи на портале госуслуг или звонка на номер 8 800 1000 800. Действие сигнала распространяется в радиусе до 100 метров от места установки оборудования.

В обоих селах есть проводной интернет «Ростелекома», теперь у жителей, отдаленных Лисицы и Новых Ключей, появился еще и альтернативный способ выхода в интернет.

«Обеспечивая цифровое равенство в сельских территориях мы ускоряем повсеместное внедрение современных технологий. Жителям, конечно удобно, что теперь онлайн-платежи, государственные услуги в электронном виде и новые знания теперь можно получать при помощи мобильных устройств и бесплатно в радиусе действия точки», – сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Узнать подробную информацию можно на сайте в разделе «Универсальная услуга связи».

Тэги/темы: