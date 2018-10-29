Пожилой водитель пострадал при столкновении с иномаркой в Томске
30 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 29 октября, в Томске столкнулись Toyota Land Cruise и Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 17.45 на Кузовлевском тракте 2/2-2. По предварительным данным, 54-летний водитель Toyota Land Cruiser при выезде с прилегающей территории столкнулся Chevrolet Niva с прицепом, который двигался по главной дороге.
В результате происшествия травмирован 71-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva.
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