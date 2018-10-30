Найти работу и трудоустроиться в Томской области поможет портал GOSUSLUGI.RU

Каждый хочет найти работу мечты. Но чтобы дело всей жизни соответствовало устремлениям и максимально полно раскрывало способности, нужно подойти к поиску работы очень ответственно. И теперь надёжным подспорьем в этом для жителей Томской области стал Интернет-портал gosuslugi.ru!

На портале появился специальный раздел, который значительно упростит процесс трудоустройства, ознакомив томичей с его нюансами. Раздел называется «Поиск работы и трудоустройство», и в нём портал gosuslugi.ru приготовил всю необходимую информацию для тех, кто ищет работу или желает зарегистрироваться в качестве безработного. Найти этот раздел просто – он находится во вкладке «Жизненные ситуации», которая представляет собой удобный перечень подробных разделов, посвящённых различным социальным вопросам и их решениям.

Самое главное и самое сложное в поиске работы – начать. Портал gosuslugi.ru понимает это, поэтому приготовил для жителей Томской области простую инструкцию, которая доступно объясняет, куда обратиться для трудоустройства, и каков должен быть порядок действий.

Во-первых, раздел познакомит всех желающих с особенностями индивидуального поиска работы через портал «Работа в России». Для тех, кто не знаком с возможностями этого портала, gosuslugi.ru предлагает их краткое описание. Во-вторых, этот же раздел «Поиск работы и трудоустройство» сориентирует томичей в вопросе получения помощи в центре занятости.

Одна из частых причин поиска работы – переезд. Даже если в родном городе уже есть «насиженное место», порой его приходится оставлять и в новом городе начинать карьеру практически с нуля. Однако портал gosuslugi.ru знает, что делать! Для таких случаев в разделе «Поиск работы и трудоустройство» есть отдельная ссылка – «Трудоустройство при переезде». Здесь портал расскажет о том, как получить помощь с поиском работы на новом месте, став участником государственной программы стимулирования мобильности граждан. Детали программы можно узнать по этой же ссылке.

Особого порядка действий требует регистрация в качестве безработного. И теперь на портале gosuslugi.ru можно найти всю специальную информацию! Помимо перечня документов, обязательно предъявляемых при регистрации, портал ознакомит томичей с услугами, которые безработные могут получить от государства.

Помощь в трудоустройстве – это не только практическая польза, но и повод для уверенности в завтрашнем дне. С порталом gosuslugi.ru эта помощь становится как никогда доступной!

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