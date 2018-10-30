Сегодня стартовала Региональная премия «Серебряный Лучник» – Сибирь

30 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Сегодня, 30 октября, в Сибирском Федеральном округе началась заявочная кампания Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь.

В этом году в состав жюри премии войдут ведущие специалисты в сфере связей с общественностью сибирского региона, имя председателя жюри организаторы пока держат в секрете.

Принять участие в премии может любой автор или авторский коллектив из коммерческой компании, госструктуры или общественной организации. Формат и масштаб проектов может быть любым, от узконаправленных коммуникационных кампании, акций или специальных событий до комплексных медиакампаний, программ и стратегий.

«Региональная премия «Серебряный Лучник» – Сибирь – это уникальное событие, которое позволяет взглянуть на отрасль и увидеть общую картину. Я рекомендую участвовать в Премии тем специалистам, которые хотят расти в профессии, развивать свои компетенции в области коммуникаций и выводить свои проекты на новый уровень», – комментирует Елена Гудыно, генеральный директор коммуникационного агентства АГТ-Сибирь.

Заявочная кампания продлится до 21 декабря. Как отмечают организаторы, ежегодно порядка 40% конкурсантов отправляют проекты в последние дни приема заявок. Чтобы избежать такой ситуации в этом году, первые 10 участников, приславшие проекты, получат не только экспертную оценку от оргкомитета, но и приз от медицинской компании ИНВИТРО.

«Специалисты медиа, маркетинга и PR любят делать все в последний момент. Это касается и здоровья – в 2017 году более трети участников нашей акции для специалистов коммуникационной сферы «Не жди дедлайн» пришли в последний день. Мы хотим замотивировать конкурсантов «Серебряного Лучника» – Сибирь в этом году прислать проекты как можно раньше. Первым 10 авторам мы подарим сертификат на бесплатное прохождение комплекса лабораторных исследований «Не жди дедлайн», – отмечает генеральный директор ИНВИТРО Сибирь Александр Хамидулин.

Подать заявку можно здесь. Проекты на Региональный этап премии принимаются в следующих номинациях:

«Корпоративные коммуникации»;

«Маркетинговые коммуникации»;

«Корпоративная социальная ответственность»;

«Коммуникации в благотворительности»;

«Продвижение государственных, общественных и социальных программ»

«Развитие и продвижение территорий».

Кандидаты в седьмую номинацию «Мастер» выдвигаются членами жюри.

В 2017 году в премии приняли участие 73 проекта. Гран-при премии получил проект «Пределы совершенства», автор Петр Пинтусов АО «СУЭК-Кузбасс» из города Кемерово.

Дополнительная информация на сайте сибирского конкурса.

В 2010 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь, которая призвана расширить возможности участия региональных компаний в Сибирском федеральном округе. За девять лет в Региональной премии приняли участие более 600 проектов, из них 8 проектов из Томска, Новосибирска, Иркутска и Норильска стали победителями на всероссийском уровне. Первым из них высшую награду в Москве получил «Тотальный диктант», который с тех пор вырос в известную международную акцию.

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