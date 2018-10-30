Суд ввел конкурсное производство во владеющем аэропортом в Стрежевом «Промавиасервисе»

30 октября 2018 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области ввел конкурсное производство в ООО «Промавиасервис» (владеет инфраструктурой аэропорта в городе Стрежевой Томской области), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда.

По данным временного управляющего «Промавиасервиса», которые приводит суд, в реестр требований кредиторов включены требования на 299,855 млн рублей. При этом по состоянию на 31 декабря 2017 года балансовая стоимость активов составляла 410 млн рублей. Треть этих активов — доли в других юрлицах, причем часть из них находится в процедуре банкротства. «Таким образом, значительная часть активов должника теряет свою ликвидность», — отмечает суд.

По завершении банкротства ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» и ООО «Агентство воздушных сообщений «Томск Авиа» активы должника сократятся на 124,7 млн рублей, до 285,3 млн рублей, что меньше размера требований кредиторов.

Почти половину активов составляет дебиторская задолженность, которую будет трудно взыскать, поскольку часть дебиторов также находятся в процедуре банкротства.

«В связи с изложенным временным управляющим сделан вывод о целесообразности введения в отношении должника процедуры конкурсного производства», — говорится в определении суда.

Суд также назначил на 3 декабря заседание по вопросу утверждения конкурсного управляющего, на 11 апреля 2019 года — рассмотрение отчета управляющего о результатах проведения конкурсного производства.

Ранее сообщалось, что иск о банкротстве ООО был подан еще в июне 2015 года, затем суд прекращал и возобновлял производство, неоднократно продлял сроки рассмотрения. Наблюдение суд ввел в декабре 2017 года.

ООО «Промавиасервис» владеет инфраструктурой аэропорта на севере Томской области в городе Стрежевом. Так, компании принадлежат взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежные дорожки, места стоянок вертолета. Ранее дважды Федеральная служба судебных приставов по региону выставляла это имущество на реализацию, однако оба раза торги были прекращены: ведомство решило, что реализовать имущество не будет. Начальная цена лота на последних торгах составляла 39,6 млн рублей. Аэропорт Стрежевой расположен на севере Томской области, обслуживает пассажиропоток одноименного города. Регулярные полеты в Стрежевой выполняются из Томска и Новосибирска.

Ранее остальное имущество аэропорта (земельные участки и здания) на торгах в рамках банкротства авиакомпании «Томск Авиа» приобрело московское ООО «Рэй Медикэл Машинэри» (Москва).

Также «Промавиасервис» владеет банкротящимися ООО «Авиакомпания «Томск Авиа», ООО «Аэропорт Стрежевой» и ООО «Агентство воздушных сообщений «Томск Авиа» (занималось продажей билетов). Кроме того, суд ранее признал банкротом основного бенефициара ООО «Промавиасервис» — Дмитрия Пятина (владеет 75% компании, еще 18,75% и 6,25% принадлежат Неле и Аделине Дубовиковым соответственно).

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