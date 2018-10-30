Юные биологи Стрежевого получат новое лабораторное оборудование

30 октября 2018 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В этом поможет компания «Томскнефть», выделившая средства на развитие стрежевских учреждений образования. Среди тех, кому оказана материальная поддержка, - детский эколого-биологический центр (ДЭБЦ), в котором школьники изучают не только биологию и экологию, но и химию.

«Программы по химии рассчитаны на учеников 5-11 классов. Курс «Химия вокруг нас» посещают школьники среднего звена. Им рассказывают, где применяется эта наука, их учат работать с простыми растворами. Дальше следует «Химия в задачах». Учащиеся решают не только расчетные задачи, но и экспериментальные. Самой большой популярностью пользуется курс углубленного изучения для старшеклассников. Здесь, как правило, занимаются подростки, которые уже определились с выбором профессии и четко знают, зачем им нужна химия. В том числе, для поступления на профильные специальности «Томскнефти», — рассказывает педагог Галина Гуз.

Химия - это опыты, измерения, эксперименты, для которых требуется соответствующая учебно-материальная база. Для преподавания этих курсов в ДЭБЦ 10 лет назад была создана химическая лаборатория. На ее оснащение педагоги не жалуются, но всегда хочется большего. В этом году на средства «Томскнефти» будут закуплены наборы датчиков «Паско», позволяющих проводить 51 исследование. Появится возможность использовать электрохимические методы, которые до этого были не доступны.

Также заказана электрифицированная таблица Менделеева. Учащиеся смогут выбирать на ней любой элемент, и на специальном табло появится вся информация о нем и его соединениях. По сути это полный справочник обо всех химических элементах.

«С «Томскнефтью» мы работаем не первый год. Компания оказывает нам материальную поддержку при формировании призового фонда, когда мы проводим экологические конференции для старшеклассников и детей начального и среднего звена», - уточнила директор детского эколого-биологического центра Валентина Постернак.

Воспитанники ЦЭБД - активные участники конкурсов, олимпиад, научно-исследовательских, практических, инновационных конференций. Городскими рамками не ограничиваются, ездят по всей стране. В этом учебном году побывали в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Томске, Нижневартовске – везде победы, везде призовые места, везде хорошие результаты.

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