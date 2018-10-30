В Томске на частоте 98.4 FM зазвучит «Дорожное радио»

30 октября 2018 / Партнерский материал

В Томске на частоте 98.4 FM зазвучит «Дорожное радио» – одна из крупнейших радиостанций в России. Размещением рекламы в эфире «Дорожного радио» в Томске будет заниматься томский филиал «Европейской медиагруппы». В эфире радиостанции – душевные российские и зарубежные песни, от хитов 90-х до современных танцевальных новинок, актуальная дорожная информация и полезные программы для тех, кто в пути.

Директор филиала ЕМГ в Томске Ирина Герасимчук:

«На данный момент мы заканчиваем оформление документов на вещание «Дорожного радио» на частоте 98.4 FM. Это будет четвертая радиостанция в ассортименте филиала в дополнение к «Европе Плюс», «Ретро FM» и «Радио 7 на семи холмах». Появление «Дорожного радио» эффективно усилит позиции наших клиентов и партнёров по комплексному размещению рекламы. О точной дате начала вещания «Дорожного радио» на 98.4 FM мы сообщим дополнительно».

«Дорожное радио» занимает второе место по доле рынка по аудитории в России и третье – по размеру ежедневной и еженедельной аудитории: каждый день станцию слушают более 9,9 млн россиян, еженедельно – около 23,1 млн*. На сегодняшний день региональная сеть станции насчитывает 373 пункта установки передатчиков. В этом году радиостанция с успехом отметила 15-летний юбилей.

«Дорожное радио» является частью «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) – одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания. В его состав также входят национальные радиовещательные сети «Европа Плюс», «Ретро FM», «Спорт FM», «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и Интернет-ресурс profile.ru.

*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2018, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.

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