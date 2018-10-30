Томичей ждет похолодание

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

В ближайшие дни, 31 октября и 1 ноября, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Завтра в Томске прогнозируется западный ветер 3-8 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Температура ночью составит -3…-5°С, днем -2…-4°С. Ожидается похолодание, осадки преимущественно в виде снега, на дорогах сильная гололедица.

В связи с получением данного прогноза водителей просят проявлять повышенную осторожность на дорогах, соблюдать дистанцию и требования дорожных знаков, не нарушать установленные скоростные режимы, правила маневрирования и проезда пешеходных переходов.

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