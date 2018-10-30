«Селькупы: сохранить как..»: Высшая школа журналистики ТГУ выпустила медиапроект про малый народ Томской области

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2018 // Фото: Tsu.ru

1 ноября в пространстве «Точка кипения» пройдёт презентация проекта ВШЖ «Селькупы. Сохранить как..». Он посвящен одному из самых маленьких народов мира - селькупам.

В январе студенты ВШЖ отправились в экспедицию на север Томской области к местам проживания селькупов. Побывав в 10 селах, деревнях и городах, они собрали материал для мультимедийного медиапроекта о проблемах, интересах и культуре селькупов.

Последние несколько лет селькупская культура стала более популярна: в Томской области проходит фестиваль «Этюды Севера», на котором исполняются селькупские танцы и песни, у представителей этого народа есть группы в социальных сетях, где они общаются на своем языке. В Парабели, Нарыме, Колпашеве, где проживают селькупы, собираются заново создать кружки обучения их родному языку, которые закрылись в 2000-е годы. Однако, как считают многие селькупы, восстановление их культуры уже невозможно. Одна из причин этого – советское прошлое.

— Нет сейчас селькупских семей, которые бы поддерживали традиции, - говорит героиня одного из материалов проекта, библиотекарь деревни Ласкино, - Какие бы у нас ни были корни, мы — русские. Нас воспитали так. Не дай бог, чтобы в свидетельстве о рождении стояло «остяк» или «селькупка». В то время, в семидесятые, это было очень позорно.

— А сейчас?

— А сейчас престижно. Быть именно селькупом, не остяком. Вот недавно доказывал один, что селькуп, а в паспорте написано по-старому — остяк. Льготы ему не дают, потому что национальности «остяк» нет. Вот он через суд доказывает, что он селькуп. Раньше всех остяками называли. Это было обидное слово. У моей бабушки отец был селькуп — мои братья и сестры боялись: «Ой, не дай бог меня остяткой напишут». Паспорт получали и выдыхали: «Русские, слава богу».

Узнать подробнее о селькупах, а также послушать выступления о дизайне, редактировании и переводе мультимедийного проекта можно на презентации.

Вход бесплатный, но необходима регистрация в системе Lider-ID.

Программа презентации:

18.00 - 18.30 «Большой проект про маленький народ: как мы делали мультимедиа про селькупов» — кураторы проекта, преподаватели ВШЖ ТГУ Василий Вершинин, Алена Кардаш, Галина Сахаревич

18.30 - 18.50 «В смысле не сохранилось? Как сверстать сайт с нуля, а потом все переделать» — старший дизайнер проекта, студент ВШЖ ТГУ Максим Ваганов

18.50 - 19.00 — кофе-брейк

19.00 - 19.20 «Селькупы на 360°: опыт работы с незнакомым форматом в диких условиях» — фотожурналист, оператор, студент ВШЖ ТГУ Алексей Вшивков

19.20 - 19.40 «Танцуй с шаманами, иди в церковь: как написать захватывающий текст на сложную тему религии» — журналист, студентка ВШЖ ТГУ Валерия Бортник

19:40 - 20.00 «You are playing s ognem: как перевести и отредактировать медиапроект для зарубежной аудитории» — преподаватель английского языка, переводчик Екатерина Синицына

20.00 - 20.20 — показ документального фильма студентки ВШЖ ТГУ Дарьи Гришановой «Торова ляга»

20.20 — награждение команды проекта, кофе-брейк + свободное общение

Это не первый успешный проект Высшей школы журналистики. За последние годы несколько цифровых изданий получили признание: это студенческие проекты «Зеленый Марс», «Городские птицы». Первая журналистская экспедиция состоялась в 2016 году, студенты ездили в деревню эстонских переселенцев Березовку и подготовили мультимедийный проект «Внутренняя Эстония», который стал победителем студенческого конкурса дизайна Университета штата Мичиган (США), победителем всероссийского конкурса молодежных СМИ, лауреатом конкурса для журналистов Томской области «Акулы пера» и ряда других конкурсов.

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