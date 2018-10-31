Для фестиваля «Хрустальный Томск» подготовят более 500 тонн льда

31 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Фестиваль «Хрустальный Томск» пройдет с 9 по 14 декабря на площади Ново-Соборной. В этом году тема фестиваля — «Зимняя фантазия». Всего для конкурса планируется заготовить около 700 блоков льда, длина каждого — 2 м, ширина — 1 м, толщина — от 25 до 30 см. Заготовка сырья ведется на Боярском озере, как и в предыдущие годы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в течение недели скульпторы со всего мира будут создавать ледяные фигуры. В день открытия 30 команд высококлассных мастеров будут обеспечены ледяными блоками для создания хрустальных скульптур.

«Для каждого мастера создание фигуры — это не только творчество и фантазия, но и кропотливый тяжелый труд. Вес каждого куба составляет от 600 до 800 кг. Поэтому для воплощения задуманной композиции участники „Хрустального Томска“ будут использовать электро-и бензопилы, фрезы, ручные стамески, щетки и другой необходимый инструмент. В первичной обработке ледовых блоков им помогут томские специалисты», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Прием заявок продлится до 10 ноября. 9 декабря состоится техническое открытие фестиваля, когда мастера, прошедшие отбор, приступят к воплощению своих задумок. А 14 декабря в преддверии городского праздника «Елка-2019. Томск встречает Новый год!» будут подведены итоги фестиваля.

В прошлом году томский фестиваль вошел в десятку самых интересных российских зимних событий. Ледяные скульптуры станут элементом новогоднего украшения площади Новособорной, кроме того, на площади вновь появятся горки, ледовые городки, светодиодная иллюминация, а на созданной в этом году пешеходной зоне в переулке Томском вновь расположится ледовый каток, который будет освещать оригинальная иллюминация в виде «звездного неба».

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