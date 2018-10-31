Томские пожарные спасли человека из горящего дома

31 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Вчера, 30 октября, в Томске загорелся трехэтажный кирпичный многоквартирник, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.44. Пожар произошел в однокомнатной квартире на кухне. К приезду пожарных шел дым из квартиры на 1 этаже. Звено газодымзащиты спасло 1 человека.

Возгорание удалось ликвидировать к 12.56. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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