С ноября томичи вновь смогут напрямую улететь в Екатеринбург

31 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

С пятницы, 2 ноября, Авиакомпания «РусЛайн» приступит к выполнению рейсов Томск-Екатеринбург-Томск, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам на 50-местном воздушном судне Bombardier CRJ-200. Вылет из Екатеринбурга в 6.50, из Томска - в 12.10.

Лётная программа составлена таким образом, чтобы пассажиры смогли летать не только до Екатеринбурга, но и продолжали пользоваться удобными стыковочными рейсами в: Сочи, Астану, Дубай, Тюмень, Благовещенск и другие аэропорты представленные в сети международного аэропорта Екатеринбурга (Кольцово).

В сообщении отмечается, что выполнение рейсов в Екатеринбург и наличие доступного для пассажиров тарифа стало возможным благодаря программе государственной поддержки развития региональных рейсов. Именно в ее рамках осуществляется субсидирование региональных маршрутов из федерального и региональных бюджетов.

Билеты на рейс Томск – Екатеринбург можно приобрести во всех авиакассах города, а также на сайте авиакомпании и на сайтах продаж авиабилетов.

Тэги/темы: