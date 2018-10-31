Завтра в ТГУ стартуют открытые лекции по философии

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2018 // Фото: Vk.com/opentsu

Курс «Русский философ В. С. Соловьев» стартует в центре ТГУ «Открытый университет» 1 ноября. Автором лекций является Владислав Васильевич Чешев, доктор философских наук.

Как сообщается в группе «Открытого университета» ВКонтакте, курс посвящён личности и основным философским принципам Владимира Соловьёва, значимой фигуры второй половины XIX века. В. В. Чешев расскажет о зарождении философской мысли в России, соловьёвской теории глобального объединения человечества, вопросах нравственности и т. д.

Цель курса лектор обозначил в аннотации к проекту: «привязанность Соловьёва к основаниям русской культуры и гуманистическая установка его философии востребованы сегодня как культурная опора русского самосознания».

«Курсы по философии проводятся уже не в первый раз, и опыт показал, что данное направление интересно и востребовано слушателями. Все мероприятия центра «Открытый университет» рассчитаны на широкую аудиторию. Лекции проводятся бесплатно, регистрироваться для посещения занятий не надо, посетить можно столько лекций, сколько хочется», - комментирует куратор центра Анна Кожевникова.

Всего состоится шесть встреч, которые будут проходить по четвергам в 302 аудитории 2 корпуса ТГУ (левое крыло, 3 этаж). Время начала каждой лекции – 18.25.

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