В понедельник состоится премьера снятого в Томской области фильма «Вера»

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2018 // Фото: Vk.com/kvadro402

Премьерный показ полнометражного фильма «Вера», снятого в деревне около Томска, состоится 5 ноября в ЦК ТГУ (пр.Ленина, 36).

Накануне состоялся первый закрытый показ ленты, созданной режиссером Александром Нерадовским. Работа над фильмом велась на протяжении трех лет. Первые два года шел съемочный процесс.

Как рассказал директор центра документального кино Высшей школы журналистики ТГУ, режиссер и Николай Коновалов, действие картины разворачивается в начале 20-го века в окрестностях Томска. Фильм представляет собой притчу о судьбах страны, о том, как люди потеряли уверенность в завтрашнем дне и как её находили. Несмотря на название фильм не религиозный. Хотя один из центральных образов — священник, решивший надеть буденовку и нашедший очень много общего между новой властью и настоящим христианством.

«Это настоящее, профессиональное авторское кино. Конечно, оно не для массового зрителя, потому что оно сложновато, там есть проблемы, это и театральность пьесы, которая в основе лежит. Но там совершенно чумовой киноязык, работа с эмоциональными образами. И жанр такой, притча, и то, что это авторское кино спокойно сглаживает все неровности. Это хорошая ласточка, показатель того, что томское кино может быть», — считает Николай Коновалов. Он также отметил, что сейчас ведется подготовительная работа для запуска фильма в широкий прокат.

Презентация фильма для широкой публики пройдет 5 ноября в ЦК ТГУ в 15.00. Вход по пригласительным, которые можно взять в профкоме вуза.

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