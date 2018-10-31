Известный дизайнер выпустил лимитированную коллекцию футболок с томскими принтами

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2018 // Фото: Facebook.com

Известный томский дизайнер Евгений Васечкин создал коллекцию футболок, посвященную Сибири. Четыре из шести принтов лимитированной коллекции посвящены Томску.

«Я с детства люблю футболки с принтами и всегда воспринимал принт как маленький манифест самоидентификации. На четырех из шести футболок я сузил сибирско-патриотическую тему до родного города. Изначально, я придумал лого Siberia Is Home, живя в Лондоне, и сразу «увидел» его на груди футболки или свитшота», — отметил Евгений Васечкин.

По его словам, проект не коммерческий, поэтому тираж сильно ограничен. Евгений планирует выпустить не более 50 футболок каждого дизайна, исключением будет принт «Siberia is home», его тираж будет больше.

«Коллекция рассчитана на тех, у кого есть потребность в самоидентификации себя как сибиряка, как томича. Я, в основном, ориентировался на уехавших, потому что там (за границей или в столицах) важнее ощущать себя частью малой родины. Тем более, что эти географические точки не запятнали себя ни «патриотической» пропагандой, ни сегодняшними политическими реалиями», — делится Евгений Васечкин.

Приобрести футболку с понравившимся принтом может любой желающий. Кроме того, есть возможность выбрать цвет ткани: серый, черный или белый. Для заказа необходимо написать Евгению в Instagram или Facebook. Стоимость одной футболки 3500 руб + доставка из Санкт-Петербурга. При заказе от 3-х штук дизайнер обещает скидку 15%. Жители и гости Санкт-Петербурга могут самостоятельно забрать футболку прямо из мастерской.

Фото: Евгений Васечкин

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