Томичам расскажут о цифровой революции потребления

31 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Завтра, 1 ноября, в главном корпусе Томского госуниверситета пройдет лекция ведущего научного сотрудника и члена управляющего совета цюрихского Института Готлиба Дутвайлера Карин Фрик.

Как сообщают организаторы, она расскажет, как технологические новшества привносят новое в потребительское поведение людей.

«Приобретаемые нами товары становятся все чаще нематериальными. Спрос на материальное падает, и растет количество предложений в сфере услуг. Реальный или виртуальный магазин уступает место гиперлокальным, вездесущим предложениям купить. Наше предположение таково, что в будущем, едва увидев любой товар, мы уже станем его потенциальными покупателями. Иными словами, потребление

лишится пространственной привязки. Благодаря технологическому прогрессу, человек превратится из потребителя в протребителя, то есть производящего потребителя», — говорится сообщении.

Карин Фрик более двадцати лет занимается анализом тенденций развития и упадка в экономике, общественной жизни и потреблении, уделяя особое внимание прогнозированию будущего, общественным изменениям, инновациям, изменению людей и рынков.

Лекция пройдет в 318 аудитории в 18.30. Для участия необходимо зарегистрироваться, отправив ФИО на адрес kulturtsu@yandex.ru.

На следующий день, 2 ноября, в «Точке кипения» (пр.Ленина, 26) пройдет экспертная дискуссия Карины Фрик и Арианы Кох «Как будет выглядеть мир через 25 лет».

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