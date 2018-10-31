Экраны «Ростелекома» помогают работе офисов МФЦ в Томске и Северске

31 октября 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В пяти офисах Томского областного многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Томска и Северска появились «Ростелеком.Экраны», которые предназначены для дополнительной коммуникации с клиентами.

В марте 2018 года «Ростелеком» для своих корпоративных клиентов запустил новую услугу «Ростелеком.Экраны». Платформа позволяет удаленно управлять визуальным контентом на видеопанелях. На экранах, объединенных в единую сеть, можно демонстрировать любую информацию, которая интересна для продвижения услуг организации. Причем, на разных мониторах, расположенных в помещении, есть возможность транслировать различный контент.

Администрирование устройств происходит удаленно через личный кабинет услуги. Возможности программного обеспечения позволяют создавать различные плейлисты, устанавливать расписание передачи контента, а также осуществлять мониторинг трансляций.

«При помощи видеоэкранов мы будем демонстрировать ролики социальной направленности, а также видео, обучающие работе с порталами госуслуги и «Работа в России», антитеррористические ролики и другие материалы», – комментирует директор Томского областного МФЦ Игорь Култаев.

«Услуга «Ростелеком.Экраны» особенно удобна организациям, которым необходимо транслировать определенный контент в клиентских залах нескольких офисов. Одинаковый или разный – неважно, поскольку предоставляется централизованный доступ к видео. Мы предлагаем абонентам услугу «под ключ»: от поставки оборудования до создания шаблонов наполнения информации», – рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Подключить услуги, получить дополнительную информацию можно на сайте, а также по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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