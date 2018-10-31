В Томске стартует дискуссионная школа Фонда Гайдара «Память и город»

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2018 // Фото: region.gaidarfund.ru

С 1 по 3 ноября в Томске на базе Томского госуниверситета пройдет трехдневная дискуссионная школа GAIDPARK, посвященная взаимодействию исторической памяти и городского пространства, а также их влиянию на построение идентичности горожан на примере Томска, сообщают организаторы.

На протяжении трех тематических дней участники — студенты томских вузов — будут слушать лекции лучших московских и томских экспертов, обсуждать самые острые вопросы по теме и, разбившись на команды, под руководством кураторов осваивать методы ведения дебатов и аргументации собственной точки зрения. По итогам дебатов будет проводиться голосование жюри и залов, а также будет определена команда — победитель школы.

В дебатах примут участие социолог, научный сотрудник Центра независимых социологических исследований Дарья Скибо, антрополог, научный сотрудник Центра Res Publica Европейского университета в Санкт-Петербурге Дарья Димке, экономический обозреватель, организатор публичных лекций и дискуссий Борис Грозовский, а также культурологи Дмитрий Галкин и Анастасия Куклина. В качестве ведущего дебатов выступит политолог, старший эксперт Центра стратегических разработок, редактор рубрики «Черный ящик» на Republic.ru Михаил Комин.

Первый день дебатов будет посвящен идентичности региона и города. На следующий день участники школы обсудят, как в городе живет историческая память, а затем оценят перспективы Томска.

Программа

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