В Томске устанавливают знаки о запрете парковки во время уборки снега

1 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

На ряде улиц Томска дополнительно устанавливают дорожные знаки, запрещающие стоянку с 22.00 до 6.00 в будние дни во время уборки снега техникой «Спецавтохозяйства» и подрядчиков. Знаки ставят потому, что стоящие машины существенно осложняют уборку парковочных мест и заездных карманов от снега в ночное время.

Как сообщает пресс-служба мэрии, дополнительные знаки появятся на участках ул. Алтайской (от ул. О.Кошевого до ул. Л.Толстого), ул. Дзержинского (от пр. Кирова до ул. Карташова), на всем протяжении ул. Крячкова, Вокзальной и Партизанской.

«Эта мера поможет спецтехнике эффективней справляться с оперативной уборкой на указанных участках. Всего в Томске знаки, ограничивающие стоянку для уборки улиц, расположены на 15 основных дорогах. Работа по их установке началась три года назад», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Действие запрещающих знаков вступит в силу через 20 дней.

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