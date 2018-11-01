Авиакомпания «СиЛа» прекращает летать из Томска в Новосибирск, вводит рейс Новосибирск — Каргасок

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

ООО «Сибирская легкая авиация» (авиакомпания «СиЛа») с 4 ноября прекращает прямые полеты из Томска в Новосибирск и вводит новый рейс — из Новосибирска в Каргасок (Томская область), сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на материалы новосибирского аэропорта «Толмачево» и томского аэропорта «Богашево».

Так, с 4 ноября авиакомпания будет летать из Томска в Новосибирск с посадкой в Каргаске, причем только один раз в неделю — в воскресенье. При этом прямые рейсы по маршруту Томск — Новосибирск продолжат выполнять авиакомпании S7 (по вторникам, четвергам и воскресеньям) и «Ангара» (по воскресеньям).

Рейсы по маршруту Новосибирск-Каргасок авиакомпания будет выполнять трижды в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Ан-28 и L-410.

Представитель авиакомпании «СиЛа» пояснил агентству «Интерфакс-Сибирь», что полеты по новому направлению будут субсидироваться из бюджета Томской области.

ООО «Сибирская легкая авиация» создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. Базируется в Магадане. Парк состоит из пяти самолетов Ан-28 и двух L-410. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», совладельцами авиакомпании являются А.Богданов (36%) и совладельцы авиакомпании «ИрАэро» Владимир Миронов и Юрий Лапин (по 32%).

Аэропорт «Толмачево» входит в холдинг «Новапорт», является одним из крупнейших в РФ по пассажиропотоку.

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