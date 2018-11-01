Мэр Томска назначил новых замов по соцполитике и ЖКХ

1 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Сегодня, 1 ноября, мэр Иван Кляйн объявил о перераспределении функционала своих заместителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Структура администрации в целом не меняется. Она устоялась за последние пять лет и доказала свою эффективность. Никаких новых подразделений, департаментов и комитетов создаваться не будет. Но некоторые важные направления я считаю необходимым усилить руководителями с большим опытом работы, отличными организаторскими способностями и четким видением стоящих перед муниципалитетом задач. Изменения коснулись заместителей мэра и их функционала. Эти нововведения, позволят сделать систему управления городом более мобильной, управляемой и эффективной», - подчеркнул градоначальник.

Заместителем по социальной политике назначен Константин Чубенко. Иван Кляйн подчеркнул, что за время работы в мэрии он проявил себя как талантливый и грамотный организатор. Теперь ему предстоит курировать вопросы городской молодежной политики, образования, физической культуры , спорта, социальной политики.

Функционал заместителя мэра по безопасности Евгения Сурикова расширен задачами административно-управленческого плана.

В связи с масштабными задачами по созданию комфортной среды, ремонту дорог, развитию общественных пространств эти функции будут выделены в отдельный блок, который возглавит заместитель мэра Вячеслав Черноус. Как отметил мэр, он имеет огромный опыт работы в городском хозяйстве, знает специфику работы в районах, все «болевые точки» Томска и будет назначен заместителем мэра по благоустройству.

Исполнять обязанности главы Ленинского района будет Светлана Садковская, ранее занимавшая пост заместителя главы по социальным вопросам.

Для усиления блока капитального строительства мэр пригласил на должность советника мэра по инвестициям Николая Руппеля, ранее занимавшего пост заместителя главы администрации Тобольска. В администрации Томска он будет отвечать за привлечение инвесторов, взаимодействовать с федеральными структурами по включению томских проектов в федеральные программы».

Николай Яковлевич Руппель родился 1 июня 1963 года в с. Малиновка Томского района Томской области. Закончил Томский лесотехнический техникум и Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Технологические машины и оборудование». Долгое время работал заместителем главы администрации Томского района. После этого занимал руководящие посты в ОАО «Запсибгазпром». В последнее время работал заместителем главы администрации Тобольска.

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