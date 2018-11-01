За ночь с улиц Томска вывезли более 180 тонн снега

1 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Ночью бригады томского «Спецавтохозяйства» и подрядчиков районных администраций вывезли на снегоотвал 184 тонны снега. Сегодня работы по очистке улиц продолжаются, сообщает пресс-служба мэрии.

В механизированной уборке городских магистралей было задействовано 107 единиц техники муниципального предприятия, в ручной уборке – 128 человек. На посыпку проезжей части израсходовали 665 тонн песко-соляной смеси.

Механизированные звенья работали по пр. Ленина на участке от ул. Нахимова до пер. 1905 года, на пл. Ленина, в пер. Спортивный, Пионерский, Батенькова от пл. Ленина до ул. Гагарина, по ул. Советская от пр. Фрунзе до пр. Кирова, по ул. Герцена от пл. Ленина до ул. Белинского, по ул. Кузнецова, Крылова, Набережная реки Ушайки, Гагарина, по пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Крылова, в Губернаторском квартале. Подрядчики районных администраций работали во внутриквартальных проездах, на улицах отдаленных микрорайонов.

По требованию мэра Томска Ивана Кляйна контролируют работу городских служб специалисты томского Центра технического надзора. В настоящее время эксперты осуществляют приемку выполненных работ. При выявлении замечаний подрядчик обязан оперативно их устранить.

В четверг днем техника САХ выведена для работы по пр. Ленина на пересечении с пр. Фрунзе, ул. Советская, пер. Спортивный, Томский, а также на участке от пр. Фрунзе до ул. Карташова.

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