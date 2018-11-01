Томские ученые создали новый противоязвенный препарат

1 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Ученые лаборатории фитохимии СибБС ТГУ выделили из растений комплекс биологически активных веществ — флавоноидов, которые стали основой для нового гастропротекторного средства, обладающего мягким действием и практически лишенного побочных эффектов, сообщает пресс-служба вуза.

Авторы разработки — ученые ТГУ и НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ — удостоены двух золотых медалей конкурса инновационных разработок выставки «РосБиоТех-2018».

«Заболевания органов пищеварения отличаются широким распространением и занимают третье место среди причин летальности после патологий сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваний. Препарат на основе флавоноидов способен повысить устойчивость слизистой оболочки желудка при стрессорном повреждении и при употреблении нестероидных противовоспалительных средств, которые часто используются в терапевтической практике для лечения болевых синдромов разной природы», — говорит заведующая лабораторией фитохимии СибБС ТГУ Лариса Зибарева.

Основой для нового гастропротектора стали биологически активные вещества, выделенные фитохимиками из надземной части многолетнего растения лихнис халцедонский. В Томской области он занесен в Красную книгу, поэтому сырье для экспериментов было выращено специально. Чтобы обеспечить высокую концентрацию БАВ, использовались семена, собранные от лучших экземпляров лихниса в Белоруссии, Томской и Свердловской областях.

Исследования комплекса флавоноидов, проведенные на базе НИИ ФиРМ им. Е.Д. Гольдберга, показали, что выделенные фитохимиками БАВ обладают широким спектром фармакологических свойств: противоязвенным и ранозаживляющим действием, снижают вязкость крови, улучшают кровоснабжение ишемизированных участков тканей.

«Гастропротекторная активность флавоноидов лихниса халцедонского превосходит метилурацил, который весьма эффективен при лечении ЖКТ и часто назначается пациентам. Препарат, созданный на основе растительных компонентов, не менее эффективен, но при этом он отличается мягким действием и не вызывает побочных эффектов, свойственных синтетическим лекарственным средствам», — уточняет Лариса Зибарева.

Добавим, что средства на основе БАВ лихниса с гастропротекторным, противовоспалительным и анальгетическим действиями, созданные группой ученых ТГУ и НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ, защищены патентами РФ. Как отмечают фитохимики, биологически активный комплекс, выделенный из лихниса, помимо гастропротекторной активности обладает стойким обезболивающим и противовоспалительным эффектом, сопоставимым с действием диклофенака натрия. Это подтверждают результаты экспериментальных исследований, проведенных томскими фармакологами.

Таким образом, комплекс флавоноидов лихниса халцедонского может быть использован и в качестве основы для создания новых анальгетиков, имеющих гораздо меньше противопоказаний к применению, нежели современные обезболивающие «синтетики».

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