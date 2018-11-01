На этих выходных в Томске пройдет Большой этнографический диктант

Завтра, 2 ноября, в 13.30 по всей России и еще в нескольких странах пройдет акция «Большой этнографический диктант». В Томской области для диктанта организовано 25 площадок, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Центральной площадкой акции станет Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 14, 2-й этаж).



Участниками диктанта могут стать жители России и других стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.



Задания диктанта состоят из 30 вопросов: 20 общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта РФ. На написание диктанта дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. На сайте Большого этнографического диктанта можно пройти онлайн-тестирование.



Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 10 ноября, индивидуальные результаты — 12 декабря.

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