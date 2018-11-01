Задвижка, «виновная» в аварии на томской ГНС, оказалась контрафактной

1 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томскводоканал

В рамках внутреннего расследования причин аварии на главной канализационной насосной станции Томска (ГНС) «Томскводоканал» установил, что задвижка, повреждение которой привело к затоплению станции, является контрафактной, сообщает пресс-служба организации.

Компания готовит обращение в органы прокуратуры с тем, чтобы в отношении поставщика задвижки были предприняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 17 октября в результате разгерметизации одного из напорных коллекторов ГНС произошло затопление машинного зала станции. Станция прекратила свою работу, в городе была объявлена локальная ЧС. После того, как машинный зал был откачан, специалисты предприятия установили, что причиной нарушения целостности коллектора стал прорыв верхней части крышки чугунной задвижки, диаметром 1000 мм.

В рамках внутреннего расследования причин аварийной остановки станции, которое ведется параллельно с работой городской комиссии, у производителя задвижки завода «ПЗТПА» была запрошена необходимая техническая информация. Однако из ответа предприятия следует, что завод данную задвижку не изготавливал, паспорт на оборудование подделан. Более того, в указанный в технической документации период завод уже не производил данную номенклатуру запорной арматуры.

Разрушенная задвижка была приобретена МУП «Томский энергокомплекс» и установлена на ГНС в 2008 году. Оборудование было закуплено на конкурсной основе. Победителем признано ООО «Виктория», которое и поставило продукцию с поддельным паспортом. ООО «Томскводоканал» задвижка досталась в составе арендованного муниципального имущества в 2010 году.

«У нас нет оснований заявлять, что закупка была проведена недобросовестно: был конкурс. Однако, можем заключить, что к участию в нем не были привлечены заводы-изготовители и их официальные дилеры. Это могло бы застраховать от поставки контрафакта», - комментирует начальник службы обеспечения производства ООО «Томскводоканал» Андрей Ушаков.

Рынок контрафактной продукции в области запорной арматуры чрезвычайно широк. Существуют китайская продукция, маркированная как произведенная в РФ, мелкие кустарные мастерские. Часто производится восстановление запорной арматуры, бывшей в употреблении.

«Очевидно, что данная задвижка в силу своего габарита не могла быть изготовлена кустарным способом, и, скорее всего, является восстановленной. При этом на входном контроле выявить это крайне затруднительно. Визуально восстановленная продукция не отличается от новой заводской», - добавил Ушаков.

Расследование причин аварии продолжается. На сегодняшний день все обстоятельства установлены. Однако можно утверждать, что контрафактная задвижка стала основным «слабым местом» в цепи событий.

«Тип напорной задвижки и способ ее эксплуатации был заложен проектом строительства станции. Ее текущий ремонт производился раз в год, как это и предписывается положением Госстроя: без вскрытия. Последний раз ее ремонтировали в июне этого года. При этом определить ее контрафактное происхождении при обслуживании, конечно, не представляется возможным. Срок службы таких задвижек не ограничен технической документацией и обычно составляет не менее 15-20 лет», - пояснил главный специалист по инвентаризации технологического оборудования ООО «Томскводоканал» Александр Кармалов.

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