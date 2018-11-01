Наркополиция с помощью велоквеста за день ликвидировала в Томске 860 надписей с рекламой наркотиков

1 ноября 2018 / Томский Обзор

Управление по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Томской области разработало эффективную меру по борьбе с надписями на зданиях с рекламой запрещенных курительных смесей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу управления Николая Абрашкина.

«Раньше наши подразделения возили активистов по местам с надписями, о которых сообщает население. Так удавалось закрасить лишь небольшое количество рекламы наркотиков. В этот раз мы провели велоквест и за день закрасили 860 надписей — все, о которых у нас была информация», — сказал Николай Абрашкин.

По его словам, город «разбили» на несколько секторов, в каждом из которых у команд на велосипедах были задания по закраске объявлений интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Николай Абрашкин отметил, что в квесте приняли участие 40 человек, в 2019 году мероприятие предполагается сделать более массовым.

Он добавил, что наркополицейские с начала года ликвидировали 11 интернет-магазинов.

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