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Пожарные эвакуировали трех человек из горящего дома в Томске

Томские новости, Происшествия, пожар на Маяковского горит сгорел МЧС Пожарные эвакуировали трех человек из горящего дома в Томске

Минувшей ночью в Томске загорелся 3-этажный кирпичный дом на ул.Маяковского, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 0.37. К приезду пожарных шел дым из пристройки дома, из которого пожарные эвакуировали 3 человека.

Возгорание удалось ликвидировать к 0.51. В результате обгорела деревянная обрешетка крыши котельной на площади 7 кв.метров.

Причина пожара устанавливается.

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