Пожарные эвакуировали трех человек из горящего дома в Томске
2 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов
Минувшей ночью в Томске загорелся 3-этажный кирпичный дом на ул.Маяковского, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 0.37. К приезду пожарных шел дым из пристройки дома, из которого пожарные эвакуировали 3 человека.
Возгорание удалось ликвидировать к 0.51. В результате обгорела деревянная обрешетка крыши котельной на площади 7 кв.метров.
Причина пожара устанавливается.
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