Томские приставы провели рейд и собрали почти 900 тыс .рублей с должников

2 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

На днях судебные приставы Томской области сотрудники вышли по адресам должников во всех районах города и области. Под прицел попали как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и граждане, своевременно не оплатившие штрафы, налоги, пенсионные и страховые взносы и иные платежи в пользу бюджета, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Каждому неплательщику предлагалось на месте погасить имеющуюся задолженность, в противном случае, к должникам применялись меры принудительного взыскания, в том числе арест имущества. Так, в ходе рейда исполнителями закона была проведена проверка более 1000 адресов, произведены опись и арест имущества неплательщиков на общую сумму 10 млн. 308 тыс. руб. В рамках 158 исполнительных производств должники добровольно выплатили задолженности на сумму 874 тыс. руб. Результатом такого мероприятия стало фактическое исполнение десятков исполнительных производств.

Всего за 9 месяцев 2018 года судебные приставы взыскали в пользу бюджетов различных уровней более 1,2 млрд. руб., большую часть из них, около 1 млрд. руб., составляет взыскание налогов.

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