Проектные семинары службы занятости стартуют 2 ноября

1 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения

Работа на семинарах начнется 2 ноября в 13:30 в Бизнес-корпусе Томского государственного университета - г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 12.

В рамках первого семинара состоится панельная дискуссия «От регулирования трудовых ресурсов к созданию условий повышения производительности труда и самореализации в деятельности».

Семинары будут иметь практическую направленность – в ходе работы групп планируется разработать проекты и дорожные карты по каждому направлению.

Всего пройдет 5 проектных семинаров со 2 ноября по 17 декабря 2018 года, на которых обсудят развитие рынка труда, трудовую занятости людей предпенсионного и пенсионного возраста, популяризацию и обновление традиционных ремесленных производств Томской области, молодежную занятость.

Приглашаем принять участие в проектных семинарах сотрудников НКО, предпринимателей, представителей образовательных организаций, HR-специалистов компаний, представителей СМИ.

Ознакомиться с программой семинаров и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте.

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