Томичи смогут послушать видео-оперу о дирижабле, атомном взрыве и овечке Долли

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Международный фестиваль современной музыки имени Эдисона Денисова пройдет в Томске с 3 по 10 ноября, сообщают организаторы.

В этом году Томск ждет в гости композиторов Антонио Агостини (Италия) и Стивена Дэвисмуна (Англия), Ансамбль солистов «Лаборатория новой музыки» под руководством Сергея Шебалина (г. Новосибирск) и Новосибирскую государственную консерваторию. Кроме того, фестивальной программе появятся музыкальные произведения, написанные специально для него — это произведение Антонио Агостини «К новому солнцу», которое можно будет услышать в программе «Посвящение Эдисону Денисову» 6 ноября в Хрустальном зале.

Хэдлайнером фестиваля станет документальная видео-опера Стива Райха «Три истории», которая будет представлена на закрытии фестиваля 9 ноября в Концертном зале Центра культуры ТГУ. Патриарх американского минимализма в соавторстве со своей супругой, известной видеохудожницей и пионеркой видео-арта Берил Корот на рубеже двух тысячелетий создали небывалую трилогию, сюжетом которой стали три реальных факта истории ХХ века. Первая история — HINDENBURG — относится к 1937 г. и рассказывает о крушении гигантского немецкого дирижабля. Сверкая флагами на борту, Гинденбург проплыл по небу Европы, пересек Атлантику и рухнул, объятый пламенем, в Нью-Джерси. Это первая гигантская авиакатастрофа. Вторая история — BIKINI — это документированная сводка американских испытаний атомной бомбы на тихоокеанском атолле Бикини в период начала «холодной войны». Третья история — DOLLI — посвящена актуальной проблеме клонирования и высоким технологиям, апробированным на овечке Долли.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Программа

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