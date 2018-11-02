На томском стадионе «Политехник» появилась новая площадка для воркаута

2 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии Томска

В Томске на стадионе «Политехник» завершился монтаж открытой спортивной площадки для занятий воркаутом, на которой одновременно могут заниматься более 15 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

Площадка была оборудована благодаря томским спортсменам из воркаут-команды Motivation Streets. Они одержали победу во всероссийском конкурсе Street Battle и выиграли средства на установку площадки в своем городе.

Причем это уже вторая победа команды Motivation Streets. Ранее похожая площадка для занятий воркаутом появилась на томском стадионе «Локомотив».

«Стадион «Политехник» — это удобная по расположению спортивная зона. Здесь много молодежи. Нам бы хотелось, чтобы о воркауте, о его возможностях узнавали все больше людей, поэтому появление площадки именно здесь было логичным. Здесь есть все для самых разных упражнений, этого набора достаточно для полноценной тренировки», — говорит лидер команды Motivation Streets Иван Соловьев.

Площадка оборудована брусьями, турниками, шведскими стенками, рукоходами и доступна для всех желающих.

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