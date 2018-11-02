В Томской области запустили объездную дорогу через Яю

2 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Областные дорожники ввели в эксплуатацию понтонную переправу через реку Яя у села Больше-Дорохово. В связи с этим в Зырянском и Тегульдетском районе фактически снят режим ЧС.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, понтонный мост через Яю прошел все технические испытания и введен в эксплуатацию.

«С 1 ноября движение транспортных средств общей массой свыше 15 тонн через Яю будет осуществляться по объездной дороге. Большегрузы общей массой более 15 тонн будут переправляться через реку по понтонному мосту грузоподъемностью 80 тонн», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный

Напомним, в августе в Зырянском и Тегульдетском районах был введен режим ЧС в связи с потерей несущей способности конструктивных элементов моста через Яю.

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